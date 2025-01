TEMPO FECHADO

Bahia já tem mais de 2 mil pessoas afetadas pelas chuvas

Todo o estado está sob alerta amarelo e laranja para chuvas intensas

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 18:27

Chuva em Salvador Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

Todo o estado baiano está sob alerta para o risco de chuvas intensas. Ao menos quatro municípios já decretaram estado de emergência. São 65 municípios com ocorrências e mais de duas mil pessoas afetadas até a tarde desta segunda-feira (13) em toda a Bahia. As informações são da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec).

Ainda de acordo com a pasta, 236 estão desabrigadas; 878 estão desalojadas; duas estão feridas; e, no geral, 2.211 pessoas foram afetadas de alguma forma pelas chuvas. Jaguaquara, no Vale do Jequiriçá, Maiquinique, no Sudoeste, Itajuípe e Floresta Azul, ambas no Litoral Sul, estão em estado emergencial.

Segundo a Sudec, há um risco moderado de ocorrência de deslizamentos de terra pontuais, especialmente em encostas urbanas e eventuais “quedas de barreira” à margem de rodovias nas regiões geográficas intermediárias de Salvador, Ilhéus, Itabuna, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista devido à previsão de chuva.

Estado em alerta

São 200 municípios em estado de alerta laranja (perigo), os outros 217 estão sob o amarelo (perigo potencial), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Estão na Bahia, inclusive, cinco das 20 cidades com maior índice de chuva no país. O município com maior quantidade de chuva é Ilhéus (7°), no sul do estado, seguido de Vitória da Conquista (16°), no sudoeste.

Em Conquista, houve um aumento significativo nas chuvas com registros de uma média de 76,29 mm nas últimas 12 horas (até às 10h desta segunda-feira (13)), com 70,68 mm concentrados nas 6 horas anteriores ao fechamento do levantamento realizado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Há ainda a "possibilidade de ocorrência de inundação brusca em córregos e canais tributários ao lago próximo do aeroporto de Vitória da Conquista devido à deficiência de drenagem das águas pluviais", segundo a Sudec.

Porto Seguro (17°), Barra (18°) e Conde (19°) completam as cidades baianas do ranking do país. Em Conde, a tradicional Festa de Bom Jesus dos Navegantes, que ocorreria no distrito de Siribinha no último sábado (11), precisou ser adiada por conta das chuvas. As atrações musicais foram remanejadas para o próximo sábado (18).

Em Curaçá, no Vale São Franciscano da Bahia, locais como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e a sala de Raio-X do Hospital Municipal foram afetados, segundo a prefeitura. Em algumas escolas, partes do teto desabaram devido ao acúmulo de água. As fortes chuvas também afetaram comunidades da zona rural, como Poço de Fora, onde famílias ficaram isoladas.

Prédios ficaram destelhados em Curaçá Crédito: Reprodução

Capital baiana

Em Salvador, a situação não é muito diferente. A cidade está sob o alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia e já registrou, até às 16h desta segunda, seis deslizamento de terra, 27 ameaças de desabamento e 16 ameaças de deslizamento, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Para a capital baiana, a previsão do Instituto Climatempo é que na terça (14) e quarta (15) o tempo permaneça igual: sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite.

Na quinta (16), dia da tradicional Lavagem das Escadarias do Bonfim, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira apenas durante o dia. Já na sexta (17), o dia deve ser de sol, com chuva pela manhã, mas redução das nuvens à tarde; à noite a nebulosidade deve ser baixa.