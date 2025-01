TEMPORAL

Bahia tem cinco cidades entre as que mais choveu no país; veja lista

Previsão de chuva segue até sexta-feira (17) no estado

Sob alerta de chuvas, a Bahia tem cinco cidades entre as 20 onde mais choveu no país. São elas: Ilhéus (7°), Vitória da Conquista (16°), Porto Seguro (17°), Barra (18°) e Conde (19°), conforme registro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Salvador entra no top 30, na 26ª posição e com registro de 30.4mm.

No Brasil, Timóteo ()MG, Brejo Grande (SE) e Parintins (AM) lideram a lista. Os registros são de 115.8mm, 81.4mm e 64.0mm, respectivamente.

Os municípios afetados na Bahia estão no Centro Sul, Vale São-Franciscano, Nordeste, Centro Norte, Metropolitana de Salvador, Extremo Oeste e Sul do estado. As chuvas devem persistir até sexta-feira (17), no entanto, com menor intensidade. Os maiores acumulados são esperados para a região Oeste, já que, normalmente, este trimestre faz parte do período chuvoso nesta região.