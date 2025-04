RANKING NACIONAL

Cidade baiana está entre as 10 mais procuradas para feriadão da Páscoa, segundo Airbnb

Município do sul baiano aparece em 9ª lugar na lista de destinos nacionais

Millena Marques

Publicado em 11 de abril de 2025 às 13:34

Porto Seguro reúne belezas naturais e é rica em história Crédito: Imagem: Joa Souza | Shutterstock

O feriado da Páscoa por si só já atrai diversos turistas para a Bahia. Este ano, porém, a folga pode ser mais longa. Isso porque o dia de Tiradentes cai justamente na segunda após o dia em que é celebrada a Ressureição de Jesus, o que contribui para a movimentação do setor no estado. A Bahia, aliás, possui uma das cidades mais procuradas para o período, de acordo com o Airbnb. >

Trata-se de Porto Seguro, no sul baiano, que aparece no ranking nacional em 9º lugar. De acordo com dados internos do Airbnb, os hóspedes brasileiros estão em busca de regiões com forte conexão com a natureza e belas praias.>

Movidos pelo desejo de priorizar o autoconhecimento, mergulhar em eventos culturais e passar mais tempo com a família, os hóspedes no Airbnb estão explorando destinos em diferentes cantos do mundo — de praias deslumbrantes como Ubatuba (SP), que se destacou como representante brasileira entre os destinos globais em alta recentemente, e Punta Cana (República Dominicana), a cidades europeias encantadoras como Basileia (Suíça) e Colônia (Alemanha).>

A ocasião se apresenta como uma oportunidade ideal para o chamado “turismo soft”, viagens em ritmo mais desacelerado, que priorizam o lazer, o descanso e o bem-estar.>

Destinos em alta nesta Páscoa no Brasil>

Curitiba, PR>

Brasilia, DF>

Rio de Janeiro, RJ>

Olímpia, SP>

Bertioga, SP>

São Sebastião, SP>

Cabo Frio, RJ>

Angra dos Reis, RJ>

Porto Seguro, BA>

Ubatuba, SP>

Destinos internacionais>

Lucerna, Suíça>

Montreal Canadá>

Osaka, Japão>

Las Condes, Chile>

El Calafate, Argentina>

San Andrés, Colômbia>

Verona, Itália>

Punta Cana, República Dominicana>

Bangkok, Tailândia>

Santiago, Chile>