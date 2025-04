LIMÃO COM COCO

Ambulante que vende só um sabor de suco fatura R$ 140 mil por ano

Milton França faz sucesso no Centro Histórico com bebida de limão com coco

Millena Marques

Publicado em 11 de abril de 2025 às 05:45

Milton França Crédito: Marina Silva/CORREIO

Natural de Lajedo, no agreste de Pernambuco, Milton França, 59 anos, desembarcou em Salvador aos 16 em busca de perspectiva de vida. Ao pisar os pés em solo soteropolitano, o pernambucano começou a jornada como vendedor ambulante na praia da Boa Viagem e, em seguida, na Baixa dos Sapateiros. Inicialmente, Milton dedicou-se a venda de cafés, lanches e saquinhos de água. Mas foi com um suco específico e em um lugar bem conhecido dos baianos que se destacou. >

Quem passa pelo Largo do Pelourinho, no Centro Histórico da cidade, dificilmente não para no carrinho de Milton França. Nele, o ambulante faz sucesso com o suco de limão com coco que, cá para nós, já deveria ser patrimônio gastronômico da cidade. Por lá, já passaram nomes como o cineasta americano Spike Lee, o cantor Péricles e a atriz Regina Casé. A receita diferenciada foi criada há mais de 20 anos e garante ao ambulante um faturamento de R$ 140 mil por ano – contando com o ponto que funciona na Barra há três anos. >

Mas, afinal, como Milton chegou a uma receita tão gostosa e diferenciada? A resposta é simples: a junção perfeita aconteceu após o ambulante procurar um elemento que equilibrasse a acidez do limão. “Eu tive a ideia de vir para o Centro, onde eu comecei a desenvolver um suco de lima. O pessoal me conhecia como sr. Lima. Aí comecei a trabalhar com variedade de sucos, especialmente com suco de limão. Só que o limão era muito ácido. Essa acidez não era muito boa”, contou. >

Antes de chegar à receita vigora até hoje, Milton utilizou a água de coco para tentar o equilíbrio com a acidez do limão. “Melhorou, mas não muito. Aí eu inventei o suco de limão com coco”, continuou. O sucesso do suco, segundo o ambulante, foi impulsionado por uma cliente que postou o vídeo no YouTube. “Minha filha começou a fazer uma pesquisa nas redes sociais sobre como atrair o cliente. Foi quando começamos a colocar as traduções do suco de limão no carrinho”, explicou. >

Milton França ao lado de Diogo Defante, Sabrina Sato e Regina Casé Crédito: Divulgação

O sucesso no Centro Histórico fez com Milton e a filha, Ábia França, expandissem o negócio. Quem passa em frente ao Farol da Barra, um dos principais cartões postais de Salvador, identifica um carrinho que vende suco de limão com coco. Quem administra o ponto é o genro do ambulante, Gerson Danilo Andrade. “É o mesmo suco, a mesma logo. É só a ampliação do produto”, disse Ábia, que é responsável por levar o suco para eventos e cuidar das redes sociais. >

“Eu faço mais ou menos esse papel de secretária. As redes sociais, tanto o Tik Tok como Instagram, WhatsApp, eu que cuido. Então, se alguém tem alguma dúvida, sou eu que respondo. Então, faço essa ponte entre o cliente e meu pai”, continua Ábia. >

No Instagram (@sucodelimaocomcocooficial), Milton coleciona 14,4 mil seguidores. O feed é recheado de publicações com figuras públicas. A apresentadora Astrid Fontenelle é uma delas. “Suco de limão com coco. Bom, mas bom real”, disse. A influenciadora e empresária Mani Reggo é outro nome conhecido que aparece nas redes sociais de Milton. “Estou em frente à Fundação Jorge Amado, mas não poderia deixar de passar aqui sem tomar o suco de limão com coco. Você, que também passa por aqui, não deixe de experimentar”, falou. >