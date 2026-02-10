Acesse sua conta
Cidade baiana registra 35,8 °C e entra no top 10 das mais quentes do Brasil

Ponto mais quente do Brasil bateu 36,9 °C

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 06:18

Itaberaba, na Bahia
Itaberaba Crédito: Reprodução

Localizada na encosta da Chapada Diamantina, Itaberaba, no centro-norte da Bahia, registrou 35,8 °C na última segunda-feira (9). A temperatura colocou o município como o mais quente do estado no dia e entre as dez maiores do Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Outro município baiano também apareceu na lista das dez cidades mais quentes do Brasil. Euclides da Cunha, localizada no nordeste do estado, ficou na 10ª colocação, com 35,7 °C.

Cidades mais quentes da Bahia

 Ibotirama  por Divulgação/Prefeitura
Barreiras  por Leitor CORREIO
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Correntina  por Divulgação
Barra por Reprodução/Youtube
1 de 5
 Ibotirama  por Divulgação/Prefeitura

A maior temperatura registrada no país foi de 36,9 °C, em São Luiz Gonzaga, no Rio Grande do Sul, que liderou o ranking nacional. Os dados do Inmet apontam que o calor extremo atingiu cidades do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. 

Ranking das 10 cidades mais quentes do Brasil

São Luiz Gonzaga (RS) – 36,9 °C

Mantena (MG) – 36,4 °C

Jardim (MS) – 36,0 °C

Corumbá (MS) – 35,9 °C

São João do Piauí (PI) – 35,9 °C

Itaberaba (BA) – 35,8 °C

Pão de Açúcar (AL) – 35,8 °C

Seridó / Caicó (RN) – 35,8 °C

Caicó (RN) – 35,7 °C

Euclides da Cunha (BA) – 35,7 °C

