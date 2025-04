ABALO

Cidade baiana registra tremor de terra

Informação foi divulgada por laboratório nacional

A cidade baiana Jaguarari, no centro-norte baiano, registrou um tremor de terra na última terça-feira (1º). A informação foi divulgada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis/UFRN). Um dia antes, outro abalo sísmico foi registrado na cidade de 32 mil habitantes. >