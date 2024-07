SECA

Cidade baiana tem a segunda menor umidade do país; veja ranking

A cidade de Buritirama, no Vale São-Franciscano da Bahia, registrou a segunda menor umidade do país nas últimas 24h. O valor chegou a bater 19% na quarta-feira (10), sendo que o ideal é 60%.

Ibotirama (21%), Guanambi e Santa Rita de Cássia (25%) também aparecem entre os 50 municípios com maior baixa umidade no Brasil. Na liderança, se destaca a Chapada Gaúcha (MG), com 18%, seguida de Buritirama e, em terceiro, Montavalnia (MG), com também 19% no índice de umidade.