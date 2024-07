VEJA A LISTA

Oito cidades do oeste da Bahia têm alerta para risco de baixa umidade, diz Inmet

A umidade relativa do ar ideal é de 60%, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). As cidades em alerta são: Barreiras, Cocos, Correntina, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves e São Desidério.