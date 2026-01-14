ECONOMIA

Cidade da Bahia cancela festa famosa de verão em 2026: 'Escolha difícil'

Prefeitura diz que enfrenta queda na arrecadação municipal

Maysa Polcri

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:41

Cidade da RMS alegou dificuldades financeiras para cancelar edição da festa Crédito: Divulgação

A prefeitura de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, anunciou que não realizará a tradicional festa Madre Verão em 2026. A informação foi divulgada na terça-feira (13).

Segundo a gestão municipal, a decisão foi tomada "com base em critérios de responsabilidade fiscal, compromisso com o interesse público e atenção ao atual cenário econômico" da cidade.

"Nos últimos meses, houve uma queda significativa na arrecadação municipal, o que impactou diretamente a capacidade de investimento da gestão pública e exigiu a adoção de medidas responsáveis e criteriosas para garantir o equilíbrio financeiro e a continuidade dos serviços essenciais", afirma a prefeitura, em nota.

Ainda de acordo com a prefeitura, a decisão de cancelar a festa foi tomada após análises técnicas e orçamentárias. "A prioridade deve ser a preservação dos investimentos nas áreas fundamentais para a população, como saúde, educação, assistência social, manutenção, segurança e ordenamento urbano, assegurando o funcionamento regular dos serviços públicos", acrescenta.

O evento tradicionalmente ocorre nos finais de semana de fevereiro. No ano passado, o Madre Verão teve shows de Dilsinho, Gilmelândia, Iguinho e Lulinha, Léo Foguete, Pablo, entre outras atrações.

"A decisão [de cancelamento] não representa o fim do evento, mas sim uma pausa necessária, motivada pelo compromisso com a boa gestão e com o futuro de Madre de Deus. Trabalhar com planejamento significa, muitas vezes, fazer escolhas difíceis, sempre pautadas no interesse coletivo e na sustentabilidade das contas públicas", afirma a prefeitura.

Em dezembro, a prefeitura de Mucuri, no sul da Bahia, também alegou dificuldades financeiras ao cancelar a festa de Réveillon 2026. A gestão informou que é uma das 58 cidades brasileiras que mais sofrerá com os impactos da Reforma Tributária.