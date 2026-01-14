Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem suspeito de matar a própria mãe é preso na Bahia após 14 anos foragido

Prisão foi realizada no interior do estado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:31

Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Um homem de 35 anos foi preso após passar 14 anos foragido da Justiça por matar a própria mãe. Ele foi localizado na cidade baiana de Camacan, no sul do estado, na noite de terça-feira (13). 

A prisão foi realizada após a 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga) identificar o paradeiro do acusado. O homem foi conduzido à unidade policial, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em dezembro de 2011, no município de Potiraguá, no centro-sul baiano, quando a vítima, Emília Oliveira Souza, foi asfixiada e teve o corpo carbonizado. 

Leia mais

Imagem - Inundação em navio de cruzeiro assusta passageiros a caminho de Salvador

Inundação em navio de cruzeiro assusta passageiros a caminho de Salvador

Imagem - Fotógrafo é denunciado por vender imagens íntimas de mulheres em sites adultos sem autorização

Fotógrafo é denunciado por vender imagens íntimas de mulheres em sites adultos sem autorização

Imagem - Sargento da reserva é preso pela segunda vez por crimes sexuais contra crianças na Bahia

Sargento da reserva é preso pela segunda vez por crimes sexuais contra crianças na Bahia

Mais recentes

Imagem - Veja o que abre e fecha no dia da Lavagem do Senhor do Bonfim

Veja o que abre e fecha no dia da Lavagem do Senhor do Bonfim
Imagem - Hemoba alerta para estoque crítico de sangue; veja onde doar

Hemoba alerta para estoque crítico de sangue; veja onde doar
Imagem - Inundação em navio de cruzeiro assusta passageiros a caminho de Salvador

Inundação em navio de cruzeiro assusta passageiros a caminho de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas
01

Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
02

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D
03

Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D

Imagem - Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)
04

Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)