CRIME

Homem suspeito de matar a própria mãe é preso na Bahia após 14 anos foragido

Prisão foi realizada no interior do estado

Maysa Polcri

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:31

Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Um homem de 35 anos foi preso após passar 14 anos foragido da Justiça por matar a própria mãe. Ele foi localizado na cidade baiana de Camacan, no sul do estado, na noite de terça-feira (13).

A prisão foi realizada após a 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga) identificar o paradeiro do acusado. O homem foi conduzido à unidade policial, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.