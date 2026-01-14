Homem suspeito de matar a própria mãe é preso na Bahia após 14 anos foragido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:31
Um homem de 35 anos foi preso após passar 14 anos foragido da Justiça por matar a própria mãe. Ele foi localizado na cidade baiana de Camacan, no sul do estado, na noite de terça-feira (13).
A prisão foi realizada após a 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga) identificar o paradeiro do acusado. O homem foi conduzido à unidade policial, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.
Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em dezembro de 2011, no município de Potiraguá, no centro-sul baiano, quando a vítima, Emília Oliveira Souza, foi asfixiada e teve o corpo carbonizado.