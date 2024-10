SECO DEMAIS

Cidade da Bahia registra a umidade mais baixa do Brasil

Índice chegou a 9% esta semana

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 06:49

Piatã Crédito: Reprodução

A cidade de Piatã, na Chapada Diamantina, bateu o recorde de menor umidade em todo país, nas últimas 24 horas, segundo informações do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade chegou a 9%, muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é entre 40% e 70%.

O valor quase bateu o recorde registrado na cidade nos anos de 2019, 2021 e 2023, que foi de apenas 7%, na primavera e no verão.

O município também carrega o título de mais alto e frio de toda a região Nordeste. A cidade registrou como temperatura mínima 14,5ºC, uma das mais frias do país nas últimas 24 horas. Neste sábado (5), as temperaturas em Piatã variam entre 15ºC e 35ºC, com um alta amplitude térmica.

Além de Piatã, a cidade de Barreiras, no Oeste baiano, também registrou um índice de umidade preocupante: apenas 12%. Em Luis Eduardo Magalhães e Santa Rita de Cássia, o índice chegou a 13%. Já em Formosa do Rio Preto, o valor foi de 14%.

Estas cidades estão dentro do perímetro do alerta laranja emitido pelo Inmet. Segundo o aviso, a umidade relativa do ar pode variar entre 12% e 20%.

O instituto alerta que, por causa da baixa umidade, há grande risco de incêndios florestais. O alerta atinge as seguintes áreas: Centro Goiano, Leste Goiano, Sul Goiano, Oriental do Tocantins, Norte Goiano, Ocidental do Tocantins, Noroeste Goiano, Extremo Oeste Baiano, Distrito Federal e Noroeste de Minas.

Recomendações na baixa umidade

Este índice traz riscos à saúde como doenças pulmonares, dores de cabeça e outros sintomas. Portanto, o Inmet recomenda que as pessoas bebam bastante líquido, evitando bebidas diuréticas.