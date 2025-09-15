Acesse sua conta
Cidade mais quente da Bahia registra 38.1°C

Temperatura está entre as 30 maiores do Brasil nas últimas 24h

  • Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:53

A sensação térmica em Ibotirama chegou aos 42ºC
 Ibotirama  Crédito: Divulgação/Prefeitura

O município de Ibotirama, no Vale do São Francisco, registrou 38.1°C nas últimas 24h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura foi a maior da Bahia e está entre as 30 maiores do Brasil.

No estado, cidades do Oeste também registraram altas temperaturas, a exemplo de Barreiras, com 37,3°C, e Luís Eduardo Magalhães, 37,1°C (confira o ranking estadual abaixo).

 Ibotirama  por Divulgação/Prefeitura

Veja as cidades mais quentes da Bahia: 

Ibotirama – BA | 38,1°C

Barreiras – BA | 37,3°C

Luís Eduardo Magalhães – BA | 37,1°C

Barra – BA | 36,4°C

Correntina – BA | 35,9°C

No Brasil, Aquidauana (MS) lidera o ranking do calor, com 40,8°C. Outras cidades do Centro-Oeste também tiveram registros elevados, como Rondonópolis (MT), com 40,5°C, Porto Murtinho (MS), 40,4°C, e Cuiabá (MT), 40,3°C.

Apesar do registro de calor, não há alerta de onda para altas temperaturas no país. 

Veja as 10 cidades mais quentes do Brasil, nas últims 24h: 

Aquidauana – MS | 40,8°C

Rondonópolis – MT | 40,5°C

Porto Murtinho – MS | 40,4°C

Cuiabá – MT | 40,3°C

Coxim – MS | 40,2°C

Goiás – GO | 40,2°C

Guiratinga – MT | 39,8°C

Miranda – MS | 39,8°C

Diamantino – MT | 39,2°C

Rosário Oeste – MT | 39,2°C

