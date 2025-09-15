Cidade mais quente da Bahia registra 38.1°C

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:53
O município de Ibotirama, no Vale do São Francisco, registrou 38.1°C nas últimas 24h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura foi a maior da Bahia e está entre as 30 maiores do Brasil.
No estado, cidades do Oeste também registraram altas temperaturas, a exemplo de Barreiras, com 37,3°C, e Luís Eduardo Magalhães, 37,1°C (confira o ranking estadual abaixo).
Cidades mais quentes da Bahia
Ibotirama – BA | 38,1°C
Barreiras – BA | 37,3°C
Luís Eduardo Magalhães – BA | 37,1°C
Barra – BA | 36,4°C
Correntina – BA | 35,9°C
No Brasil, Aquidauana (MS) lidera o ranking do calor, com 40,8°C. Outras cidades do Centro-Oeste também tiveram registros elevados, como Rondonópolis (MT), com 40,5°C, Porto Murtinho (MS), 40,4°C, e Cuiabá (MT), 40,3°C.
Apesar do registro de calor, não há alerta de onda para altas temperaturas no país.
Aquidauana – MS | 40,8°C
Rondonópolis – MT | 40,5°C
Porto Murtinho – MS | 40,4°C
Cuiabá – MT | 40,3°C
Coxim – MS | 40,2°C
Goiás – GO | 40,2°C
Guiratinga – MT | 39,8°C
Miranda – MS | 39,8°C
Diamantino – MT | 39,2°C
Rosário Oeste – MT | 39,2°C