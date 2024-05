Cidades baianas são alvo de operação contra o tráfico de drogas

Quinze cidades baians são alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (23). A Operação Premium Mandatum cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão de integrantes de uma organização criminosa com atuação no interior da Bahia e Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a polícia, as investigações tiveram início após a prisão de um suspeito, no ano de 2021, na cidade de Senhor do Bonfim. Apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na região Norte da Bahia, o homem ordenava crimes de dentro do presídio.