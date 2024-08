CRIME

Cigano é preso suspeito de planejar sequestro do próprio primo na RMS

Motivação do crime teria sido por vingança e para obter vantagem financeira

Um cigano suspeito de planejar o sequestro do seu primo foi preso na quarta-feira (14) por policiais da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Leste) de Santo Antônio de Jesus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Polícia Civil, a vítima se deslocou com mais duas pessoas até a cidade de Jaguaripe para um bar conhecido como flutuante. Após alguns minutos, homens em um carro chegaram no local armados e o levaram, saindo em direção até a ilha de Itaparica.

Na delegacia, o suspeito informou que a motivação do crime teria sido por vingança, já que seu primo é apontado como um dos autores do sequestro sofrido por ele em abril. Diante disso, ele combinou com um comparsa de sequestrar o parente para obter vantagem financeira.