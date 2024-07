SALVADOR

"Cine pra Rua" exibe O Palhaço, de Selton Mello, em sessão gratuita para pessoas em vulnerabilidade

Projeto oferece exibições gratuitas de produções audiovisuais brasileiras para pessoas em situação de rua na capital baiana

Da Redação

Publicado em 30 de julho de 2024 às 21:20

O Palhaço (2011) será o terceiro filme a ser exibido nesta edição do projeto Crédito: Divulgação

O filme O Palhaço, de Selton Mello, estará em cartaz gratuitamente na Sala de Cinema Walter da Silveira, nos Barris, na próxima segunda-feira (5). A exibição ocorrerá às 14h30 e integra a programação de agosto do Cineclube “Cine Pra Rua”, projeto que oferece exibições gratuitas de produções audiovisuais para pessoas com vulnerabilidade social em Salvador. No dia 19, é a vez do público assistir “Beleza da Noite”, com a cantora Larissa Luz no elenco.

O “Palhaço” conta a história de um artista de circo que acredita ter perdido a graça e, por isso, sai em busca de sua própria identidade. Após a sessão, acontecerá um debate com integrantes do Circo Picolino.

O objetivo do projeto é oferecer ao público-alvo produções audiovisuais brasileiras com ênfase em obras baianas, mostrando a importância de garantir e integrar os direitos culturais à comunidade.

No dia 19 de agosto, também uma segunda-feira, será exibido "Beleza da Noite", de Cecília Amado e Dayse Porto. No filme, Michellin (Larissa Luz) é uma jovem batalhadora que se candidata ao Concurso de Beleza Negra para ajudar sua filha a se inspirar na própria beleza. Tal qual nas edições anteriores, a ideia é que ao final de todos os filmes a conversa promova o incentivo e a interação do público com a obra.

As sessões ocorrerão sempre às 14:30 na Walter da Silveira, gerida pela Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural do Estado, vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA).

Sala cheia

Na primeira e segunda exibições desta edição do projeto, ocorridas nos dias 8 e 22 de julho, mais de 150 espectadores estiveram na sala de cinema e participaram do bate-papo depois dos filmes “Reggae Resistência”, de Cecília Amado e Pablo Oliveira, e “Jonas e o Circo Sem Lona” dirigido por Paula Gomes.

“A proposta deste cineclube surge a partir da experiência de trabalho com a população em situação de rua de Salvador e a constatação da insuficiência de acesso a equipamentos e produções culturais e artísticas para esse público”, destaca Ana Claudia Bastos, cientista social e coordenadora do Cine Pra Rua.

Além do objetivo de reforçar o direito à cidade e à cultura, o Cineclube Cine Pra Rua busca um momento de reflexão, conhecimento e compreensão através do contato com a sétima arte, pouco acessível para a população em vulnerabilidade social.

As sessões acontecerão de julho a novembro. Ana Cláudia espera que experiências semelhantes sejam colocadas em prática e possam, um dia, se tornar regulares.