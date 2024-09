PRAIA DA RIBEIRA

Circuito Baiano de Skate chega à Salvador neste sábado

Inscrições custam R$ 50 e ainda podem ser feitas através do site

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 20:09

Circuito Baiano de Skate Crédito: Rodrigo Calzone

O Circuito Baiano de Skate 2024 chega à Salvador neste sábado (14), a partir das 9h, e deve reunir aproximadamente 100 atletas na Pista de Skate da Praia da Ribeira, localizado na Praça Teodósio Rodrigues de Faria. O evento acontece na modalidade Street e terá competição em sete categorias, sendo três femininas (Mirim, Iniciante e Amador) e quatro masculinas (Mirim, Iniciante, Amador e Master). Além do sábado, a 1ª etapa do Circuito Baiano de Skate 2024 será realizada no domingo (15), também a partir das 9h. As inscrições para a primeira fase do campeonato ainda estão abertas, até esta quinta-feira (12).

Interessados em participar precisam apenas realizar o cadastro no site oficial do campeonato, através do site [clique aqui]. Participam somente atletas que realizarem o pagamento de uma taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

“Já nesta etapa, pontos serão contabilizados para o ranking estadual. Isso significa que os atletas mais bem ranqueados poderão participar de competições regionais e nacionais. Para os competidores, o circuito baiano é uma excelente porta de entrada para quem deseja crescer no esporte e representar a Bahia nacionalmente”, explica Ernesto Belote, Coordenador Geral do campeonato.

Por ser uma competição homologada pela Federação de Skateboard do Estado da Bahia (FESEB), os atletas com as melhores classificações receberão troféus (1º ao 3º), medalhas (4º ao 8º) e materiais esportivos diversos (1º ao 5º).

Nova etapa confirmada

No próximo mês, nos dias 12 e 13 de outubro, no Parque da Cidade, no Itaigara, acontece a 2ª etapa do Circuito Baiano de Skate. A competição será encerrada em Madre de Deus, em novembro, dias 9 e 10.