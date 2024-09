SEM SERVIÇO

Circulação de ônibus é suspensa em Sussuarana após ataque

A circulação de ônibus foi suspensa no bairro de Sussuarana, em Salvador, nesta quarta-feira (11). A interrupção do atendimento acontece após um grupo tentar incendiar um coletivo e efetuar disparos de arma de fogo na Av. Ulysses Guimarães, via principal da região, na noite de terça-feira (10).

Sussuarana já teve três ônibus queimados em 2023

"Não existe ônibus pronto para reposição em lugar nenhum. Esses ônibus são queimados e entram em um processo de renovação de frota que não é simples. E quem acaba pagando o preço é o usuário, que vai deixar de ter o ônibus no processo de reposição. Para se ter uma ideia, do pedido até a chegada do ônibus, corre cerca de um ano", conta o secretário.

No caso das duas queimas anteriores, as ações seriam motivadas por uma disputa entre as facções do Bonde do Maluco (BDM), que atua na Velha Sussuarana, na região do fim de linha, e do Comando Vermelho (CV), que atua na Nova Sussuarana, na Avenida Ulysses Guimarães.