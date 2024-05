Cirurgias são adiadas por falta de anestesistas no Hospital Aristides Maltez

O Hospital Aristides Maltez, em Salvador, confirmou que houve rompimento de contrato com uma cooperativa de anestesiologistas e, por isso, o quadro de médicos na unidade está reduzido. A confirmação veio após pacientes denunciarem a falta de especialistas e o adiamento de cirurgias no hospital.

A gestão do HAM informou também que a situação já esta sendo normalizada com a contratação de novos anestesistas e 70% dos procedimentos cirúrgicos previstos já foram realizados. O hospital registrou 465 cirurgias em abril.

Outra denúncia dos pacientes é de que também há falta de materiais básicos para o atendimento hospitalar, mas a a assessoria do hospital negou a acusação.

O hospital detalhou que a cooperativa envolvida se chama GAZA, mas a reportagem não localizou contato da entidade. Procurada, a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas da Bahia (Coopanest), no entanto, justificou que já há alguns anos a sua atuação está restrita à saúde suplementar, em clínicas e hospitais privados, sem qualquer atuação em hospitais públicos. E ainda reafirmou que jamais teve qualquer relação com HAM, mas vê a situação com "imensa preocupação".