SAÚDE

Clínicas populares de Salvador oferecem consultas a partir de R$ 30

CORREIO preparou lista com indicações de unidades médicas; confira especialidades e valores

Larissa Almeida

Publicado em 20 de março de 2025 às 05:30

Clínica Guri, na Boca do Rio, oferece consultas a partir de R$ 150 Crédito: Nara Gentil/Arquivo CORREIO

A possibilidade de cuidar da saúde sem precisar desembolsar grandes quantias é o que leva muitas pessoas a aderirem a um plano de saúde. Em Salvador, no entanto, apenas 833.001 pessoas (34% da população total) têm acesso à assistência médica contratada, segundo dados de dezembro da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Geralmente, a alternativa encontrada por essas pessoas é recorrer ao Sistema Único de Saúde (SUS), onde podem esperar até 20 dias para uma consulta, a depender da especialidade demandada. Outra opção, que não é tão conhecida por todos, é buscar as clínicas populares, isto é, os atendimentos médicos que custam bem abaixo do valor praticado por clínicas populares de alto padrão. Para auxiliar quem esteja na busca por consultas médicas mais em conta, o CORREIO preparou uma lista com 10 unidades médicas que têm consultas a partir de R$ 30. Confira abaixo: >

1) AmorSaúde >

Valor: Consultas a partir de R$ 30 com o Cartão de Todos ou R$ 90 no particular >

Especialidades: angiologia, neuropediatria, nutrição, odontologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, psicanálise, psicologia, psicopedagogia, psiquiatria, radiologia e diagnóstico por imagem, neurologia, medicina do trabalho, cardiologia, clínico geral, coloproctologia, dermatologia, endocrinologia e metabologia, fisioterapia, fonoaudiologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, infectologia, mastologia, urologia e realização de exames. >

Endereços: Unidade Cabula – R. Silveira Martins, 68 - Cabula, Salvador - BA, 41150-000 | Unidade Centro – Fundação Politécnica, Av. Sete de Setembro, 400 - Dois de Julho, Salvador - BA, 40060-001 | Unidade Largo do Tanque – R. Eng. Austricliano, 24 - São Caetano, Salvador - BA, 40391-204 | Unidade Paripe – Rua Dr. Eduardo Dotto, 184 - Paripe, Salvador - BA, 40800-010 >

Contato: (71) 3037-1451 >

2) Clínica Seta >

Valor: Consultas a partir de R$ 91 pelo clube de benefícios da clínica ou R$ 130 no particular | a partir de abril, R$ 140 pelo clube de benefícios da clínica ou R$ 180 no particular >

Especialidades: Angiologia, neurologia, nutrição, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, cardiologia, clínico geral, dermatologia, endocrinologia, fisioterapia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, mastologia, urologia e realização de exames. >

Endereços: Unidade Shopping Piedade – Rua Conselheiro Junqueira Ayres, 165, Shopping Piedade, 3º Piso – Barris, Salvador-BA, 40070-901 | Unidade Iguatemi – Av. Antônio Carlos Magalhães, 3591, Edf. WN, Salas 01 e 02, Salvador-BA (ao lado da Igreja Mundial do Poder de Deus, em frente ao Big Bompreço e Shopping da Bahia) >

Contato: (71) 2107-1288 >

3) Popularmed >

Valor: Consultas a partir de R$ 100 >

Especialidades: Ginecologia, pediatria, clínico geral, cardiologia, dermatologia, urologia, ultrassonografia e realização de exames. >

Endereços: Unidade Valéria – R. da Matriz, 215 A - Valéria, Salvador - BA, 41300-600 | Unidade Sete Portas – Rua Cônego Pereira, Largo das Sete Portas, 126, Salvador - BA, 40040-375 >

Contato: (71) 99676-5960 >

4) Policlínica do Rio Vermelho >

Valor: Consultas a partir de R$ 150 >

Especialidades: Angiologia, neurologia, nutrição com Bioimpedância, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, cardiologia, clínico geral, pediatria, dermatologia, psicologia, gastroenterologia, ginecologia e pré-natal, mastologia, urologia e realização de exames. >

Endereço: Av. Juracy Magalhães Júnior - Horto Florestal, Salvador - BA, 41940-060 >

Contato: (71) 3240-5551 >

5) Clínica Guri >

Valor: Consultas a partir de R$ 150 (à vista) >

Especialidades: Clínico geral, cardiologia, dermatologia clínica e estética, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, neurologia, neurocirurgia, oftalmologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria, psicologia, radiologia, nutrição, fisioterapia e realização de exames. >

Endereço: R. Antônio Pinto Cabral, 02 - Boca do Rio, Salvador - BA, 41706-720 >

Contato: (71) 3371-6006/3371-3057/3230-7923 >

6) ItapoanMed >

Valor: Consultas a partir de R$ 160 >

Especialidades: Clínico geral, cardiologia, angiologia, dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, gastroenterologia, ginecologia e pré-natal, geriatria, mastologia, neurologia, medicina do trabalho, neurocirurgia, nutrição com Bioimpedância, oftalmologia, ortopedia, pediatria, otorrinolaringologia, psicologia, urologia e realização de exames. >

Endereço: Endereço: Av. Dorival Caymmi, 14154 - Itapuã, Salvador - BA, 41301-110 >

Contato: (71) 3034-9393 >

7) Clivale >

Valor: Consultas a partir de R$ 162 >

Especialidades: Acupuntura, alergologia, dermatologia, cardiologia, clínico geral, anestesiologia, angiologia, arritmologia, cirurgias, endocrinologia, endocrinologia pediátrica, fisioterapia, fonoaudiologia, gastroenterologia, gastroenterologia pediátrica, ginecologia e obstetrícia, geriatria, hematologia, hepatologia, infectologia, mastologia, nefrologia, neonatologia, neurologia, neurologia pediátrica, nutrição, núcleo TEA, oftalmologia, oncologia, ortopedia, ortopedia pediátrica, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, Proctologia, psicologia, psiquiatria, reumatologia, urologia e realização de exames. >

Endereços: Unidade Lapa – Estação da Lapa - Av. Vale do Tororó, 34 - s/n - Loja - Tororo, Salvador - BA, 40050-290 | Unidade Salvador Norte Shopping – Salvador Norte Shopping, Piso L3, BA-526, 305 - São Cristóvão, Salvador - BA, 41510-000 | Unidade Salvador Shopping – Shopping ao lado do SAC - Av. Tancredo Neves, 3133 - Piso G2 - Caminho das Árvores, Salvador - BA, 41820-021 | Unidade Calçada – Rua Barão de Cotegipe, 36 - Calçada, Salvador - BA, 40411-001 >

Contato: (71) 3512-8500 >

8) Clínica Três Elementos >

Valor: Consultas a partir de R$ 165 >

Especialidades: Clínico geral, angiologia, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, nutrição, ortopedia, pediatria, otorrinolaringologia, urologia, ultrassonografia e exames laboratoriais. >

Endereço: Edf. Fundação Politécnica - Av. Sete de Setembro, 400 - SOBRELOJA 3 - Centro, Salvador - BA, 40060-001 >

Contato: (71) 3322-0303 >

9) Clínica Dr. Edson Nemi >

Valor: Consultas por R$ 300 >

Especialidades: Clínico geral e cardiologia >

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 585 - Pituba, Salvador - BA, 41850-000 >

Contato: (71) 3359-8865 >

10) Clínica AMO >

Valor: Consultas a partir de R$ 300 >

Especialidades: Alergologia, anestesiologia, angiologia/cirurgia vascular, atenção integral, cardiologia, cirurgias, clínica da dor, clínica médica, coloproctologia, cuidados paliativos, dermatologia, endocrinologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fisioterapia – uroginecológica, fonoaudiologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, hematologia, hepatologia, infectologia, mastologia, medicina do sono, nefrologia, neurologia, neuropsicologia, nutrição, odontologia, oncologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, proctologia, psicologia, radiologia, radiologia intervencionista, reumatologia, ultrassonografia e urologia. >

Endereços: Unidade Barra/Saúde da Mulher – R. Marquês de Caravelas, 355 – Barra, Salvador - BA, 40140-241 | Unidade Medicina Diagnóstica – Praça Colombo, 4, Rio Vermelho, Salvador - BA, CEP: 41.940-396 | Unidade Hospital da Bahia – Av. Professor Magalhães Neto, nº 1541 Bloco A SI. 01, Pituba, Salvador-BA, CEP: 41.810-011 | Unidade Casarão Rio Vermelho – Rua João Gomes Nº 225, Rio Vermelho, Salvador-BA, CEP 41.950-640. >