PERIGOSA?

Cobra-de-duas-cabeças: nova espécie de réptil é descoberta na Bahia

Animal foi encontrado debaixo da terra, em obra de mineração

Ela vive debaixo da terra, rasteja e tem corpo alongado. Chamada popularmente de cobra-de-duas-cabeças, uma nova espécie de réptil foi descoberta debaixo da terra em Caetité, no centro-sul da Bahia, durante trabalhos de mineração. >

Alguns exemplares foram doados para a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus. A partir do estudos, descobriu-se que o animal nunca havia sido catalogado, mas não é uma cobra, nem tem duas cabeças. >

O curador do acervo herpetológico do Museu de Zoologia da instituição, Antônio Argôlo, explica que o réptil tem as extremidades muito parecidas e consegue se movimentar para frente e para trás, o que dá a entender que seria uma cobra-de-duas-cabeças. "É um parente das cobras e lagartos", disse para a TV Santa Cruz. >