CONTRATO DE CONCESSÃO

Cobrança de pedágio será suspensa em rodovias baianas; entenda

Dnit passará a administrar duas rodovias federais na Bahia a partir de 31 de março

A cobrança de pedágio nas rodovias BR-116 e BR-324, antes administradas pela concessionária ViaBahia, será suspensa a partir de 31 de março, data de encerramento do contrato de concessão. A partir desse dia, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) passará a manter as rodovias. >

Um edital está sendo elaborado para a licitação que contratará a nova empresa em substituição à ViaBahia. No total, são 676 quilômetros de trechos rodoviários, incluindo as BAs 526 e 528 (também conhecida como Estrada do Derba).>

Em nota, o Dnit ressaltou que os contratos e os serviços previstos no novo edital serão semelhantes aos celebrados em toda a malha rodoviária sob a jurisdição do Dnit. Entre os serviços previstos estão a recuperação do pavimento com tapa-buracos, melhorias na sinalização, limpeza da pista, desobstrução de bueiros e dispositivos de drenagem, caiação (pintura com cal) e roçada.>