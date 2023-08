Codecon notifica 123 milhas por cancelamentos e suspensões em massa de viagens

A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), vinculada à Secretaria de Ordem Pública (Semop), notificou a empresa 123 Milhas por conta dos cancelamentos ou suspensões em massa das passagens promocionais pela agência. A medida da empresa afetou muitos consumidores, que além de terem planos de viagem prejudicados não estão recebendo reembolsos. A empresa ofereceu vouchers como compensação. O órgão municipal solicitou esclarecimentos sobre as medidas tomadas para garantir o cumprimento das ofertas ou reembolso justo aos consumidores prejudicados. Multas entre R$ 900 e R$ 9 milhões podem ser aplicadas em caso de informações inconsistentes ou desobediência de envio, sinaliza o Codecon.

O diretor-geral da Codecon, Zilton Netto, diz que em situações do tipo deve-se considerar os prejuízos financeiros, mas também o abalo emocional. "Muitos consumidores planejaram suas viagens com antecedência e agora se depararam com o inesperado cancelamento ou suspensão de suas passagens, sem meios adequados de reembolso. É por isso que, por meio desta notificação, buscamos garantir a implementação de medidas concretas para assegurar que os consumidores afetados recebam a devida atenção. Isso pode envolver o cumprimento das ofertas originais ou a concessão de reembolsos adequados, em total conformidade com a lei", destacou Netto.