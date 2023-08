Coelba e PM removem mais de 100 'gatos' de energia em Barreiras

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. As denúncias são feitas de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site da Neoenergia, na parte de Área do Cliente, Todos os Serviços, e no link Denúncia Irregularidade.