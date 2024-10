TROCA DE EXPERIÊNCIAS

Colaboradores da BYD formados pelo Senai Camaçari embarcam para a China

A turma é composta por mais de 70 profissionais, sendo 35 colaboradores aprovados no curso de aperfeiçoamento profissional em operação automotiva oferecido pelo Senai, em parceria com a BYD. Também irão líderes de produção recém-contratados, professores do Senai e tradutores. Quase todos os contratados do grupo são baianos, sendo a maioria de Camaçari, onde está sendo construída a maior fábrica da companhia fora da Ásia.

"Acreditamos ser muito importante essa troca de experiências e conhecimentos entre as equipes do Brasil e China. Os colaboradores da BYD de Camaçari estão indo para serem os futuros multiplicadores para a cadeia de produção de veículos elétricos. Os profissionais chineses também irão absorver conhecimento a partir das experiências dos profissionais brasileiros em produzir carros. É um intercâmbio em que todos sairão com muita experiência para continuar fazendo a diferença no mercado", ressaltou o gerente sênior de Recursos Humanos da BYD Auto do Brasil, Rodrigo Rosseto.