EDUCAÇÃO

Colégio Anglo-Brasileiro amplia atuação em Salvador e anuncia unidade no Itaigara

Escola terá laboratórios de ciências e de linguagens digitais, espaços criativos e quadra esportiva

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 16:56

Projeto da unidade Itaigara do Colégio Anglo-Brasileiro Crédito: Divulgação I Colégio Anglo-Brasileiro

O Colégio Anglo-Brasileiro anunciou a abertura de uma unidade no bairro do Itaigara, em Salvador. Trata-se de uma nova estrutura com mais de 4.200 m² de área total, com laboratórios de ciências e de linguagens digitais, espaço de incentivo a criatividade e aprendizado prático – conhecido como sala makers -, quadra esportiva e áreas de lazer e integração.

A partir de 2025, a nova unidade, localizada na Rua Edith Mendes da Gama e Abreu, próxima à praça Ana Lúcia Magalhães, receberá turmas dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e, em 2026, também o Ensino Médio. Débora Guimarães, uma das diretoras da escola, ressalta que o colégio expande sua atuação para oferecer mais uma opção de ensino de qualidade para as famílias soteropolitanas:

“A nova unidade do Anglo visa atender à demanda de famílias que buscam uma escola renomada e com um projeto pedagógico diferenciado. Essa expansão é uma resposta ao desejo de muitas famílias que queriam ter o Anglo mais próximo de suas casas”, afirma Débora Guimarães em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Projeto da unidade Itaigara do Colégio Anglo-Brasileiro Crédito: Divulgação I Colégio Anglo-Brasileiro

32 anos do Colégio Anglo-Brasileiro

A unidade de Patamares continuará com turmas do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. Fundado em 1993, o Colégio Anglo-Brasileiro oferece ensino em tempo integral, com aulas diárias de inglês e a possibilidade de aprender uma segunda língua estrangeira (francês, espanhol ou mandarim). A instituição também proporciona diversas atividades extracurriculares que estimulam o desenvolvimento integral dos estudantes.

“O Anglo, que possui uma trajetória consolidada na formação de alunos críticos, criativos e preparados para os desafios. A escola é sinônimo de uma formação sólida e inovadora. Mantemos nossas origens e visão, ao mesmo tempo em que evoluímos para enfrentar os desafios de uma sociedade em constante transformação. O compromisso com a qualidade de ensino e com a inovação é o pilar de cada uma das nossas ações”, ressalta Débora.

Projeto da unidade Itaigara do Colégio Anglo-Brasileiro Crédito: Divulgação I Colégio Anglo-Brasileiro

Ensino completo e inovador

No Anglo, os alunos encontram um ambiente dinâmico, estimulante e acolhedor. Além dos componentes curriculares (disciplinas) tradicionais, a escola oferece diversas eletivas, como fotografia, circo e modelagem 3D, que permitem aos alunos desenvolverem suas múltiplas inteligências. O acompanhamento psicopedagógico também é um diferencial do colégio, que oferece suporte aos estudantes para que eles possam alcançar seu máximo potencial.

Além de um currículo abrangente, o Colégio Anglo-Brasileiro valoriza a formação humanista e a responsabilidade socioambiental, cultivando em sua comunidade escolar princípios como cooperação, ética, equidade e respeito à diversidade. “Toda a equipe está profundamente motivada e confiante de que essa nova fase trará ainda mais oportunidades para os nossos alunos, e de que o Anglo continuará a escrever a sua história de sucesso com o mesmo rigor, carinho e dedicação que sempre nos caracterizou”, destaca Débora.

Matrículas 2025

As matrículas para as duas unidades do Colégio Anglo-Brasileiro já estão abertas. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (71) 3367-2173, pelo WhatsApp (71) 99657-2742 ou pelo e-mail [email protected].