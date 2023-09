Colégio Villa abre vagas de emprego e estágio; confira

O Villa Global Education está com vagas de emprego e estágio abertas para diversas posições nos setores administrativo e pedagógico da escola. As candidaturas devem ser feitas por meio de formulário, com prazo para submissão é até o final de outubro. As vagas podem ser direcionadas para qualquer uma das três unidades da escola, localizadas na Paralela, no Litoral Norte e em Praia do Forte.



A equipe pedagógica está recebendo candidaturas para coordenador(a) pedagógico(a), auxiliar de classe, counseller, instrutores(as) e monitores(as), entre outras. Professores(as) de todas as séries e disciplinas podem se inscrever no banco de talentos da escola.