BAHIA

Colégios estaduais ficam novamente sem aulas com novos “toques de recolher”

A situação continua complicada para quem precisa estudar à noite nos colégios estaduais de Salvador. Após 10 unidades funcionarem parcialmente no último dia 18, quando tomaram conhecimento do “toque de recolher” do Comando Vermelho entre os bairros de São Caetano, Fazenda Grande, IAPI e San Martin, a ordem agora da facção chegou para os colégios da Suburbana, nesta quarta (24).