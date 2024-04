SALVADOR

Colônia de gatos de Piatã registrava até quatro abandonos de animais por semana

O registro de abandonos é da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência e Proteção (Secis), que instalou câmeras na região para coibir a infração na colônia. No entanto, de acordo com Marcelle Moraes, titular da pasta, as imagens com flagrantes de abandonos foram entregues à polícia, mas não se converteram em um indiciamento dos responsáveis.

“Por semana, acontecia de três a quatro abandonos aqui. A gente tem câmeras de vídeo monitoramento, encaminhamos todas as imagens para a Polícia Civil, através da delegacia aqui de Itapuã, mas nenhuma medida foi tomada. A gente, inclusive, faz até um apelo para que a Polícia Civil se envolva, que abandono de animais é crime e a gente precisa tratar com seriedade”, reclama a secretária.

De acordo com a Lei 9.605/98, artigo 32, a pena para quem comete o crime de maus-tratos aos animais é de três meses a um ano de detenção. Recentemente, a pena de violência contra cães e gatos aumentou para 2 a 5 anos de prisão. A pena é aumentada de um sexto a um terço se o crime causar a morte do animal. As denúncias podem ser realizadas através do Fala Salvador, no número 156.