SALVADOR

Fim da Colônia de Piatã: 250 gatos são retirados e transferidos para ONG

A remoção dos gatos é um plano com origem em janeiro de 2023, quando houve um chamamento público para avaliar a necessidade de transferência do local. Em outubro do mesmo ano, a ONG Doce Lar, que trabalha com a proteção animal desde 2001, foi selecionada para receber os animais. Apesar disso, a operação de remoção e realocação é realizada pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência e Proteção (Secis).