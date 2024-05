TRÁFICO INTERNACIONAL

Com nova apreensão, PF encontra 1,8 tonelada de cocaína em embarcação na Baía de Todos os Santos

A Polícia Federal (PF) apreendeu nesta sexta-feira (10), cerca de 700 quilos de cocaína em uma embarcação na Baía de Todos os Santos, em Salvador. Na quinta-feira (9), quando deflagrada a ação em conjunto com a Marinha do Brasil, a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil (Deic e CORE), a Polícia Militar (CIPE Polo e PATAMO), foram encontrados cerca de 1.100 quilos da droga, totalizando 1,8 tonelada da droga.

A operação contou com o apoio do Navio Patrulha Guaratuba da Marinha do Brasil, que conseguiu fazer o reconhecimento da embarcação que tentava sair da Baía de Todos os Santos. A embarcação suspeita foi abordada na Baía de Aratu, e foi rebocada para a Base Naval de Aratu (BNA), onde ficará sob custódia da Marinha até a conclusão do trâmite jurídico que definirá a sua destinação final.