TRÁFICO INTERNACIONAL

PF apreende cerca de 1,1 tonelada de cocaína na baía de Aratu

A Polícia Federal apreendeu uma embarcação na região da baía de Aratu com aproximadamente 1.1 tonelada de cocaína, nesta quinta feira (09).

A droga estava escondida no interior da embarcação e acondicionada em embalagens apropriadas para viagem marítima, o que indica a possível travessia do Oceano Atlântico.

A ação contou ainda com o apoio da Marinha do Brasil para auxílio na logística. Ainda não houve prisão. As investigações continuarão e os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa.