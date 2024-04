SAÚDE

Com três novos óbitos confirmados, Bahia atinge 40 mortes por dengue

Os três últimos óbitos de residentes de Vitória da Conquista e Barra do Choça, no centro sul do estado, e de Várzea Nova, no centro norte da Bahia. De acordo com a secretaria, a Bahia possui uma taxa de letalidade de 2,9%, menor do que a média nacional.