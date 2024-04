AUMENTO NOS CASOS

Bahia tem mais de 250 municípios enfrentando epidemia de Dengue

269 municípios baianos estão enfrentando um aumento nos casos de dengue em 2024, com um crescimento de 667% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando 17.595 casos prováveis foram notificados. Em 2024, até o dia 13 de abril, foram notificados 134.953 casos prováveis de Dengue no estado, com a macrorregião de saúde do Sudoeste concentrando 44% dos casos e 65% dos óbitos.