SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Comandante é exonerado após agressão a adolescente em festa no interior da Bahia

O comandante-geral da Guarda Municipal de São Gonçalo dos Campos, no centro norte baiano, foi exonerado após um adolescente de 17 anos ser agredido por guardas municipais em uma festa da prefeitura. A decisão contra Márcio de Oliveira Machado foi publicada do Diário Oficial de quinta-feira (4).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram quando a vítima é agredida a golpes de cassetete por homens e cai no chão. As imagens ainda mostram o garoto desacordado e sendo socorrido por moradores da região. A festa aconteceu em 2 de julho.

A investigação municipal também determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração das condutas praticadas por outros guardas municipais no evento, conforme consta no Diário. Eles foram identificados como: Luiz Cláudio Pedreira do Nascimento, Gustavo Costa Ferreira, Antônio Bonfim de Jesus Neri, José Roque Soares Filho e Jorge Nei Araújo.