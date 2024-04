MUDANÇAS NO GOVERNO

Piti Canella é exonerada da Fundação Cultural da Bahia

De acordo com a publicação, a exoneração foi "a pedido". No lugar de Piti, assume Sara Gabriela Prado Mercês Lázaro.

Nessa quarta-feira (17), foi publicada a exoneração da historiadora Luciana Mandelli da diretoria do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). O ato do secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, causou um mal-estar dentro da pasta. Revoltado com a saída de Luciana Mandelli do Ipac, um quadro da Secult, sob condição de anonimato, classificou a gestão de Bruno Monteiro como “péssima”. Ao CORREIO, a agora ex-chefe do Ipac evitou falar da sua demissão.