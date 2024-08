HONRARIA

Comenda Maria Quitéria homenageia Mãe Hilda Jitolu, matriarca do Ilê Aiyê

Mãe Hilda Jitolu foi ialorixá e uma das fundadoras do terreiro Ilê Axé Jitolu localizado no bairro do Curuzu. Mãe de Vovô do Ilê, ela também participou da criação do bloco Ilê Aiyê em 1974, sendo a responsável por escolher o nome do bloco. Mãe Hilda faleceu no dia 19 de setembro de 2009 aos 86 anos.