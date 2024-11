MAU TEMPO

Comerciantes e alunos relatam transtornos com as chuvas em diferentes pontos de Salvador

Previsão é que o sistema perca força ao longo do dia, e a máxima na capital não passa de 27ºC nesta segunda (11)

Larissa Almeida

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 13:01

Desde o amanhecer, o tempo já havia dado indícios de chuva, e o dia virou noite nas ruas de Salvador, nesta segunda-feira (11). Por volta das 8h45, a população sentiu o impacto dos transtornos no trânsito: a Avenida Paralela ficou congestionada e mototaxistas precisaram se abrigar debaixo de viadutos.

No bairro de Narandiba, as vias públicas ficaram alagadas, e o prefeito Bruno Reis precisou cancelar a entrega de uma academia ao ar livre, prevista para as 9h. Na mesma região, seis estudantes foram pegos de surpresa enquanto retornavam para casa, pegaram muita chuva e ficaram com as roupas inteiramente molhadas.

"Eu não sabia que ia chover e vim completamente desprevenida. Estávamos na escola quando começou e ainda ficamos esperando, mas só piorou. Foi então que decidimos dividir um guarda-chuva para todo mundo. Como resultado, fiquei com o sapato todo molhado, pisei no sangue de alguém que estava na rua e ainda estraguei todo o fardamento. Amanhã não sei como vou para a escola", contou a jovem Vitória Santana.

Nas imediações do viaduto próximo ao Bom Juá, as chuvas provocaram alagamento e deixaram o trânsito lento na localidade. Um veículo do modelo Fiat Fiorino ficou ilhado no meio da pista. Outro carro, do modelo Chevrolet Onix, foi rebocado pelo guincho na lateral da pista.

Em Nova Brasília, dois comerciantes que trabalham com estandes de frutas e verduras tentaram buscar abrigo em um ponto de ônibus enquanto cobriam parte da mercadoria com uma lona. Com a ventania, no entanto, parte dos alimentos ficou exposta, o que causou prejuízo para além da falta de clientes.

A poucos metros dali, também houve transtornos no Cemitério Bosque da Paz, que registrou atrasos nos enterros. "Hoje ficou tudo bagunçado. Um enterro que estava previsto para 10h só veio acontecer agora, às 12h. Atrasou tudo", relatou um funcionário.

Quem também foi afetado foi o pedreiro Everaldo Junior, que saiu cedo para trabalhar, mas não teve condição de realizar o serviço e acabou deixando de ganhar R$ 300 nesta manhã. "Eu ia instalar um tanque, mas não deu por conta do mau tempo. Agora, eu e meu irmão vamos tentar fazer outro trabalho, que é em um banheiro, em uma área coberta lá em Castelo Branco. Isso tudo para cobrir o que foi perdido", disse ele.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que, por conta das fortes chuvas, algumas regiões da cidade sofreram impactos em relação ao atendimento de transporte público, após registros de alagamentos. "Os coletivos que circulam na Travessa Acalanto, em Jardim das Margaridas, tiveram seu itinerário desviado para a Rua das Bromélias", disse a pasta, em nota.

Já as linhas que operam na Avenida Bonocô, no sentido BR-324, foram desviadas para a alça de acesso localizada na entrada da Avenida General Graça Lessa (Ogunjá). Agentes da Semob e da Integra monitoram a circulação dos coletivos.