Comitê das Bacias Hidrográficas anuncia oficinas para ouvir moradores

A iniciativa faz parte do projeto de elaboração do Plano de Bacias, ou Plano de Recursos Hídricos, e a data foi escolhida por conta do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Os organizadores disseram que as oficinas participativas compõem parte da segunda fase do Plano de Bacias, a do diagnóstico, e que a participação da população nessas escutas é fundamental para o mapeamento das necessidades hídricas da região.