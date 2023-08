Como um pacote do Mercado Livre chega até sua casa?

CD de Lauro tem capacidade de armazenamento de 3,6 milhões de itens. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Basta uma rápida procura, seguida de um simples clique e você adquire um produto por meio de plataformas do comércio eletrônico, o famoso e-commerce. Depois disso, é só esperar alguns dias – ou horas – que o pedido chega na sua residência, com exceção dos casos em que o envio é feito para uma a agência dos Correios. O processo de compra é simples, mas você já imaginou por quais etapas um pacote passa pra chegar até a sua casa?



O CORREIO acompanhou o ciclo de processamento de pacotes expedidos pelo Centro de Distribuição (CD) do Mercado Livre da Bahia, localizado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). No espaço instalado em uma área de 56 km² , com capacidade de armazenamento para 3,6 milhões de itens, os 1.254 colaboradores, diretos e indiretos, são divididos em duas etapas: Inbound e Outbound, responsáveis pelo recebimento e despacho das mercadorias, respectivamente.

Esses dois setores são divididos em subetapas. Na primeira, os produtos são entregues pelos vendedores e, em seguida, passam por um processo de cadastramento e composição de estoque, onde ficam disponíveis para a venda. A mágica acontece na área do Outbound, local responsável por etapas que culminam na entrega ao cliente. Nele, o pedido do consumidor é processado, para que a coleta e a emissão de nota fiscal sejam feitas e, na sequência, saia do centro em direção ao cliente, por meio de transporte terceirizado.

Com a abertura do CD de Lauro de Freitas em 2020 e a implementação de sete aeronaves no transporte de produtos, os moradores de Salvador e Região Metropolitana conseguem receber suas encomendas em um ou dois dias – uma redução de 70% no tempo de entrega.

De acordo com a gerente de operações do Outbound, as entregas classificadas como 'same day' (no mesmo dia da realização do pedido) podem ser feitas até Praia do Forte, distrito turístico de Mata do São João. Antes, os produtos adquiridos pela população por meio do Mercado Livre chegavam em, no mínimo, cinco dias, porque eram expedidos de CDs de São Paulo.

O CD de Lauro Freitas atende à Bahia e a todos os outros estados do Nordeste. Em junho deste ano, o Mercado Livre realizou 74 mil rotas na região, o que equivale a um aumento de 32% se comparado a junho de 2022, quando 56 mil rotas foram feitas. "Conseguimos atender os nossos consumidores de forma rápida e eficiente a partir da junção de tecnologia, colaboradores comprometidos e voos que transportam as mercadorias", afirma Regina Rufino, líder de Operações do CD da Bahia, primeiro do Brasil com a equipe operacional 100% Mercado Livre. Por semana, o CD recebe 900 mil mercadorias e consegue expedir quase 830 mil.

A reportagem solicitou o número de compras realizadas na Bahia em 2022 e 2023 à gerência de comunicação da empresa, mas os dados são privados.

No final de 2022, o CD da Bahia terminou o ano com aproximadamente 600 colaboradores, entre gerentes de operações e de prevenção de perda, operadores de empilhadeiras, profissionais que trabalham na separação e preparação dos produtos, o chamado 'picking', e que integram o setor do processo de embalagem, organização e proteção do item, o 'packing'. Esse número mais que dobrou no primeiro semestre de 2023.

O brigadista Paulo Ricardo Oliveira, 37 anos, já trabalhou no picking e packing da planta. "Antes conhecia o site, mas não imaginava a experiência de viver no CD. Sou apaixonado por tudo", explica Paulo, que é surdo e responsável pela comunicação de possíveis acidentes no CD à comunidade de surdos e de deficientes auditivos, correspondente a 28 colaboradores.

Nordeste é responsável por 10% das vendas de supermercado

Nos últimos 12 meses, a região se destacou na venda de itens alimentícios de produtos de limpeza por meio do Mercado Livre: 1 milhão de compradores no segmento de supermercados, com todos os envios partindo do CD de Lauro de Freitas. "Nós vemos um potencial de crescimento ainda maior nesse segmento na região e seguimos investindo ainda mais a movimentação no setor", diz Fábio Beato Marques, Gerente Sênior de Marketplace do Mercado Livre.

Apesar do destaque nas vendas de itens de supermercado, o produto mais consumido pelos baianos não faz parte do ramo alimentício, mas sim do setor de eletrônicos. O aparelho celular Galaxy A03, da Samsung, liderou o ranking de objetos vendidos no último ano. O número exato não foi divulgado. Depois dele, os produtos mais vendidos são leite condensado, azeite de oliva, cervejas, óleo de soja, açúcar cristal e vinhos.

Desconto para os leitores

Os leitores do jornal CORREIO ganharam um desconto em compras de supermercado no Mercado Livre para itens de alimentação. Com o cupom Supermercado20, o cliente garante 20% OFF em compras acima de R$ 99, limitados a uma compra por CPF e com validade de 10 até 31 de agosto.