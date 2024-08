TÊNIS

Complexo em Salvador oferece aulas gratuitas de tênis para crianças e adolescentes

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de agosto de 2024 às 16:17

Quadra de tênis na Boca do Rio, em Salvador. Crédito: Jefferson Peixoto

O Complexo Tenístico Boca do Rio (CTBR), em parceria com a Prefeitura de Salvador, está oferecendo aulas gratuitas de tênis para crianças e adolescentes. Com um programa que funciona de segunda, quarta e sexta-feira, pela manhã das 8h às 12h e à tarde das 14h às 17h horas, o projeto tem atraído jovens entre 7 e 17 anos interessados pela modalidade.

Joel Santana, gestor do complexo, destaca que o objetivo principal é “ensinar as crianças à prática do tênis, um esporte geralmente considerado caro, proporcionando oportunidade para que elas possam aprender sem custos”. O projeto, conhecido como Iniciação Esportiva Salvador (Iessa), oferece todos os equipamentos necessários como raquetes e bolas.

Os interessados devem apresentar documentação como identidade, comprovante de endereço, atestado médico e escolar. Segundo Joel, a ideia da iniciativa é oferecer oportunidade de acesso ao esporte para todos os jovens. “A maioria dos alunos vem de escolas públicas, mas o projeto também é aberto para estudantes de instituições privadas”, completa.

Júlio Moreira, professor do projeto, explica que a prática do tênis vai além da simples atividade física. “Trabalhamos de forma lúdica e específica para o tênis, o que ajuda a minimizar desigualdades e desmistificar a ideia de que o tênis é um esporte de elite. Queremos que as crianças vejam o esporte como uma oportunidade para crescimento social e pessoal”, afirma.

Ainda segundo Joel Santana, a estrutura registra aproximadamente 1 mil pessoas atendidas mensalmente. Isso inclui tanto as crianças envolvidas nas aulas quanto o público geral que utiliza o espaço fora do horário das atividades programadas.

Josiane Rodrigues, administradora de 33 anos e mãe de um dos participantes do projeto, Enzo, de 8 anos, notou os benefícios que as atividades proporcionam para o garoto: “Ele tem se mostrado interessado e evoluído bastante tanto na disciplina quanto no desenvolvimento físico e mental. O projeto tem contribuído para sua formação.

O CTBR está aberto ao público diariamente, das 6h às 12h e das 14h às 18h durante os finais de semana e feriados, e de segunda a sexta-feira em horários estendidos, das 6h às 12h e das 14h às 21h.