LUTO

Comunidade de Heliópolis se despede de jovens mortos em ataque à escola

Ainda não há uma previsão de retorno às atividades, segundo o prefeito do município, José Mendonça Dantas. "Vamos ter uma pausa de uns cinco dias, depois vamos ter todo o trabalho de cuidado com os alunos, os profissionais, os pais, com as famílias envolvidas. Requer um tempo, mas os alunos não podem perder o ano", informou, ainda emocionado, em entrevista. Mendonça disse, ainda, que não havia reclamação ou alerta sobre o comportamento dos envolvidos na tragédia.

Ataque

Investigação da origem da arma

As forças de segurança da Bahia estão investigando a origem da arma que foi usada no ataque. A arma usada no crime já foi recolhida pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), durante um procedimento inicial no local do crime. O revólver e as munições passarão por perícia. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) diz que outros itens foram encontrados no local e também foram recolhidos, sem precisar quais são.