Familiares tentam entender massacre em escola na Bahia: 'Amizade incrível que terminou em tragédia'

Duas das vítimas eram primas e todas eram amigos do atirador, que tirou também a própria vida

Da Redação

Publicado em 19 de outubro de 2024 às 10:33

Ataque terminou com quatro alunos mortos, incluindo atirador Crédito: Reproducão

Um adolescente calmo, dedicado aos estudos e que sonhava em ser policial federal. É assim que é descrito Jonathan Gama dos Santos, de 15 anos, um dos três alunos mortos pelo colega em uma escola em Heliópolis, no interior da Bahia, nesta sexta-feira (18). As outras duas vítimas foram Fernanda Sousa Gama e Adriele Vitoria Silva Ferreira, ambas também de 15 anos. Fernanda e Jonathan eram primos. Todos eram amigos do adolescente de 14 anos que os matou e tirou a própria vida depois do crime. "Uma amizade incrível que terminou em tragédia", lamenta Jonatas Silva, namorado da prima de Jonathan.

A comunidade de Heliópolis, município com cerca de 12 mil habitantes, agora tenta entender a tragédia. "Eram todos amigos, não tinha problema nenhum", conta Jonatas. Ele chama o adolescente de "primo de consideração" e diz que a família não consegue falar no momento por conta do sofrimento. "A dor é demais". Jonathan "era um menino incrível, calmo, dedicado, estudioso. Tinha sonho de ser policial federal", lembra. Ele deixa os pais e uma irmã.

A perplexidade continua. "Realmente até agora ninguém entendeu. Não teve motivo. Andavam todos juntos. Uma amizade incrível que terminou em tragédia", lamenta. O atirador, diz Jonatas, era "normal". "Todos gostavam dele, ninguém esperava isso", acrescenta. "Não tem sentimento para explicar. Procuramos motivos, saber a causa, o porquê, mas não tem, não achamos algo para saber o que levou ele a fazer isso. Inexplicável".

As vítimas são os estudantes Jonathan Gama dos Santos (15 anos), Adriele Vitória Silva Ferreira (15 anos), Fernanda Sousa Gama (15 anos) Crédito: Reprodução

Pouco depois do crime, por volta das 16h30 de ontem, familiares foram avisados que havia ocorrido um tiroteio na escola. O pai de Jonathan chegou a ir até a escola no povoado vizinho, mas já não havia o que fazer. "Agora é pedir força a Deus para tentar acalmar o coração de todos familiares e amigos", diz, afirmando que o crime parou a cidade. "Chocou a cidade toda".

O enterro de Jonathan deve acontecer às 17h no povoado de Tijoco, onde a família dele vive. As outras duas vítimas têm sepultamento previsto para 16h no povoado de Serra, onde aconteceu o crime.

Ataque

O adolescente de 14 anos estava na sala acompanhando uma aula de Artes na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental D Pedro I quando tirou um revólver da mochila e começou a atirar. Testemunhas relataram à direção da escola que ele inicialmente não parecia ter um alvo específico, disparando na direção de todos.

Além da professora, nove alunos estavam na sala - uma estudante está em licença-maternidade. "Estavam fazendo atividade e de repente ele sacou a arma da bolsa e começou a atirar para cima, aí começou todo o terror", contou a diretora Jinelma Maria dos Santos.