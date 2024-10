MASSACRE EM HELIÓPOLIS

Adolescente entra armado em escola e mata três estudantes no interior da Bahia

Quatro estudantes morreram no final da tarde desta sexta-feira (18) dentro de uma escola, na zona rural da cidade de Heliópolis, no nordeste da Bahia. O suspeito, um adolescente de 14 anos, entrou na unidade de ensino armado e atacou três colegas. Após o crime, o atirador tirou a própria vida.

O caso aconteceu por volta das 17h, na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental D Pedro I, localizado no povoado de Serra dos Correias. De acordo com a Polícia Civil (PC), as vítimas foram identificadas como Jonathan Gama dos Santos, Adriele Vitória Silva Ferreira e Fernanda Sousa Gama. Os três estudantes tinham 15 anos e morreram no local do crime.