MASSACRE EM HELIÓPOLIS

Polícia investiga origem da arma usada em ataque que terminou com 4 alunos mortos na Bahia

Estudante de 14 anos matou três colegas e depois tirou a própria vida

Da Redação

Publicado em 19 de outubro de 2024 às 08:06

Colégio Municipal Dom Pedro I, em Heliópolis Crédito: Divulgação

As forças de segurança da Bahia estão investigando a origem da arma que foi usada no ataque no Colégio Municipal Dom Pedro I, na tarde da sexta-feira (18), na cidade de Heliópolis, no interior baiano. Um adolescente armado matou três colegas e depois tirou a própria vida em um povoado da zona rural do município.

A arma usada no crime já foi recolhida pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), durante um procedimento inicial no local do crime. O revólver e as munições passarão por perícia. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) diz que outros itens foram encontrados no local e também foram recolhidos, sem precisar quais são.

Falando à TV Bahia, o delegado Thiago Alves Cunha à frente do caso diz que o pai negou saber onde o adolescente conseguiu a arma. "Ainda é muito prematuro a gente precisar quem era ou não o proprietário dessa arma", afirmou. "O depoimento do pai é muito sucinto e ele não traz nenhum detalhe específico sobre isso por enquanto. Ele disse não compreender como esse adolescente, filho dele, teve acesso a essa arma". A arma tem numeração e a polícia está buscando identificar em nome de quem ela está registrada. "Não há nenhum registro, nem em Conselho Tutelar, nem Cras e Creas, sobre a vida pregressa desse adolescente", acrescenta.

A investigação continua e pessoas serão ouvidas para ajudar a esclarecer o crime.

Massacre em escola

As vítimas são os estudantes Jonathan Gama dos Santos (15 anos), Adriele Vitória Silva Ferreira (15 anos), Fernanda Sousa Gama (15 anos) Crédito: Reprodução

Quatro estudantes morreram no final da tarde desta sexta-feira (18) dentro de uma escola, na zona rural da cidade de Heliópolis, no nordeste da Bahia. O suspeito, um adolescente de 14 anos, entrou na unidade de ensino armado e atacou três colegas. Após o crime, o atirador tirou a própria vida.

O caso aconteceu por volta das 17h, na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental D Pedro I, localizado no povoado de Serra dos Correias. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Jonathan Gama dos Santos, Adriele Vitória Silva Ferreira e Fernanda Sousa Gama. Os três estudantes tinham 15 anos e morreram no local do crime.

O autor do crime foi um colega das vítimas de 14 anos. Ainda segundo a polícia, os alunos assistiam a uma aula, quando ele levantou da cadeira, atirou contra os colegas e tirou a própria vida na sequência. A Delegacia Territorial de Heliópolis apreendeu um revólver calibre 38, expediu guias para perícia e remoção dos corpos. O caso segue em investigação, com oitivas e diligências em andamento.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que o estudante usou um revólver calibre 38 contra os colegas. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas ao local, mas as vítimas já estavam mortas.

Ainda segundo a SSP, as Polícias Militar, Civil e Técnica estão no local para realizar as medidas relacionadas à preservação do local, coleta de indícios, perícia e remoção das vitimas fatais.

Autoridades lamentam

Em nota publicada nas redes sociais, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou o caso ocorrido em Heliópolis e determinou que a SSP apure o caso com celeridade. O mandatário também decretou luto de três dias em toda a Bahia. “Acabo de receber a triste e lamentável notícia da morte de quatro jovens, estudantes da rede municipal da cidade de Heliópolis. Meus sentimentos a todos os familiares e colegas dos estudantes. Determinei a Secretaria de Segurança Pública a imediata apuração do fato”, publicou em seu perfil na plataforma X.

O prefeito de Heliópolis Mendonça (MDB) publicou nota de pesar em seu perfil na plataforma Instagram. "Este é um momento de dor imensurável, não apenas para as famílias e amigos que enfrentam essa perda devastadora, mas para toda a nossa comunidade, que sente o impacto profundo deste acontecimento sem precedentes".

Procurado pela reportagem, ele informou que equipes de psicólogos do município e de cidades vizinhas estão prestando assistência às famílias e a comunidade escolar. “Eu só tenho a lamentar porque eram todos jovens de famílias humildes, simples e trabalhadoras. A cidade e a região estão muito tristes”, afirmou.

O vice-presidente nacional do União Brasil ACM Neto (UB) lamentou a tragédia através de post na plataforma X. "Diante de uma perda tão brutal, faltam palavras para expressar a dor dos familiares, amigos e da comunidade escolar. Que cada um encontre força e acolhimento neste momento de luto profundo", afirmou.