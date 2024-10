MASSACRE EM HELIÓPOLIS

Ministério Público vai investigar tragédia com quatro estudantes mortos no interior baiano

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) publicou nota lamentando a tragédia que terminou com quatro estudantes mortos na cidade de Heliópolis, no nordeste baiano. O órgão também declarou que fará uma apuração rigorosa dos fatos, a fim de esclarecer as circunstâncias que levaram ao massacre.

“A instituição manifesta solidariedade às famílias e amigos das vítimas neste momento de dor, bem como à comunidade escolar e aos habitantes da cidade, abalados por essas perdas irreparáveis. [...] O Ministério Público está empenhado na apuração rigorosa das circunstâncias que envolvem este episódio trágico, em parceria com as forças policiais, buscando a coleta de provas e indícios para a completa elucidação dos fatos”, declarou o MP.

O caso ocorreu no final da tarde desta sexta-feira (18) no Colégio Municipal Dom Pedro I, no povoado de Serra dos Correias, zona rural do município. Um adolescente entrou armado na escola e atacou três colegas, que morreram no local do crime. Em seguida, ele tirou a própria vida.