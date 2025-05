SITUAÇÃO GRAVE

Comunidades pesqueiras na Bahia sofrem com desmatamento e contaminação de águas

Situação é apresentada em evento do Conselho de Pescadores e Pescadoras da Bahia e Sergipe, em Salvador, nesta quarta (7)

Tharsila Prates

Publicado em 7 de maio de 2025 às 19:17

Criação de camarões às margens de comunidades do Sobradinho Crédito: Divulgação/ Ascom CPP Bahia-Sergipe

Diminuição do pescado, desmatamento de manguezais, contaminação das águas, expulsão de comunidades e perda de territórios tradicionais são alguns dos problemas enfrentados por diversas comunidades pesqueiras da Bahia. Esses impactos comprometem a subsistência, a soberania alimentar e a identidade cultural dessas comunidades. A situação será apresentada pelo Conselho de Pescadores e Pescadoras da Bahia e Sergipe (CPP Ba/Se) durante o lançamento do Relatório 2024 sobre Conflitos Socioambientais e Violações de Direitos Humanos em Comunidades Tradicionais Pesqueiras no Brasil.>

O evento será nesta quarta-feira (7), às 19h30, no auditório de Geociências da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro de Ondina, com entrada gratuita.>

O relatório mostra que, na Baía de Todos-os-Santos, a situação é grave, devido às constantes ameaças ambientais decorrentes da indústria química, expansão portuária, turismo excludente, especulação fundiária e o racismo ambiental, exemplificado pelo caso da comunidade quilombola de Boca do Rio. A comunidade enfrenta remoções forçadas e possíveis dinamitações em seu território ancestral, em um cenário de violação sistemática de direitos com apoio de órgãos públicos e empresas privadas, segundo o conselho.>

No Submédio São Francisco, a agricultura irrigada, mineração, hidrelétricas e parques solares alteram o ciclo natural do rio, prejudicando a reprodução de espécies e o modo de vida das comunidades ribeirinhas. No Baixo São Francisco, a salinização da água e a destruição de manguezais pela carcinicultura ameaçam a sobrevivência das famílias pesqueiras.>

Extração irregular de areia na comunidade quilombola do Pratigi, em Camamu Crédito: Divulgação/ Ascom CPP Bahia-Sergipe

No litoral sergipano, o derramamento de petróleo de 2019 causou danos ambientais severos, atingindo comunidades costeiras, manguezais e ecossistemas vitais para a pesca artesanal.>