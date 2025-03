RESULTADO FINAL

Concurso para agente penitenciário na Bahia divulga aprovados; confira

Próxima etapa será a convocação para o exame pré-admissional

A Secretaria da Administração (Saeb) divulgou, nesta terça-feira (11), o resultado final do concurso público para 287 vagas de agente penitenciário do Estado. A lista dos aprovados foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e também está disponível no site RH Bahia (www.rhbahia.ba.gov.br) e no portal da Fundação Getulio Vargas (https://conhecimento.fgv.br/concursos/seapba24), organizadora do certame. >