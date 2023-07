Concurso tem 293 vagas com salários de até R$5,7 mil em Lauro de Freitas; veja como se inscrever

Concurso em Lauro de Freitas. Crédito: Lucas Lins - Divulgação

Estão abertas as inscrições para o concurso público para a contratação de professores da rede municipal de ensino, coordenador pedagógico, psicólogo e assistente social de Lauro de Freitas na Bahia. As inscrições ficarão abertas de 17 de julho até dia 13 de agosto. O certame terá como empresa responsável a Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico (FUNDAÇÃO CEFETBAHIA) com a oferta de 293 vagas. Os salários variam de R$ 2.884,23 a R$ 5.768,45.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00 e pode ser realizada, exclusivamente, pela internet no site da Fundação (clique aqui) . De acordo com o edital, publicado no Diário Oficial do município, o concurso será dividido em duas etapas, a primeira será a realização de uma prova escrita com a divisão de conhecimentos gerais, específicos e discursiva, e a segunda etapa será a prova de títulos.