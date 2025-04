'PÃO FRANCÊS'

Concurso vai escolher o melhor pão de sal da Bahia; saiba como participar

Interessados podem se inscrever gratuitamente

Esther Morais

Publicado em 28 de abril de 2025 às 18:18

P]ão francês pode ser útil no pré e pós-treino (Imagem: Andre Nery | Shutterstock) Crédito: Imagem: Andre Nery | Shutterstock

As inscrições para a segunda edição do Concurso Melhor Pão Francês da Bahia seguem abertas até para 15 de maio. A disputa é uma iniciativa do Sebrae Bahia e tem como ator principal o pão de sal, também chamado de cacetinho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial. >

Podem participar do concurso microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) formalizadas e sediadas em municípios baianos. As empresas devem ter registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ativo e regular, além de atender às exigências da Vigilância Sanitária aplicáveis ao negócio. >

O concurso visa promover a valorização do pão francês, incentivando a qualidade, a tradição e a inovação na panificação. O objetivo é fortalecer o setor e garantir ao consumidor um produto sempre fresco, saboroso e de excelência.>

Após o término do período de inscrições, os concorrentes passarão pela avaliação do produto, no formato cliente oculto. A etapa regional acontecerá de 4 a 15 de agosto e a premiação estadual será realizada em 29 de agosto. Os vencedores receberão troféus, certificados e prêmios como notebooks, smartphones, vales-compras e participação em eventos como a Missão Empresarial FIPAN.>

Produto da panificação o mais consumido do Brasil, o pão francês representa 34,39% de todo consumo de pães no país. São consumidas 2,35 milhões de toneladas por ano, o que representa 23% do lucro bruto das empresas do segmento. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação, são produzidas no país anualmente 2,35 milhões de toneladas de pão francês.>

Os pães serão avaliados com base na norma ABNT NBR 16.170, que define os padrões de qualidade deste produto e leva em consideração características como crosta, miolo, sabor e textura. A crosta deve ser crocante e de cor dourada. O miolo deve ser macio, com alvéolos uniformes e bem distribuídos. O sabor deve ser agradável, com equilíbrio entre os ingredientes e, por fim, a textura deve ser leve e aerada. As avaliações serão feitas por consultores especializados, para verificar a conformidade com os critérios estabelecidos, no formato “cliente oculto”.>

A iniciativa conta com apoio de entidades do setor de panificação e órgãos como a FIEB e o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado da Bahia (Sipaceb),>

Serviço

O que: Concurso Melhor Pão Francês da Bahia>