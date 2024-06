Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Salvador

Hoje a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chances de até 20% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Já no sábado o céu deve permanecer claro a parcialmente nublado com chances de até 30% de chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia.